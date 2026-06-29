Самарцы смогут оплачивать товары по QR-коду в Китае

Оплатить покупки с помощью QR-кода самарцы смогут в десятках миллионов торговых точек по всему Китаю / Фото: пресс-служба МТС

Жители Самарской области смогут оплачивать товары по QR-коду в Китае. Воспользоваться им можно в приложении Мой МТС.

По данным оператора связи, оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков. Все операции выполняются без комиссии в рублях с учетом конвертации в юани. Оплатить покупки с помощью QR-кода самарцы смогут в десятках миллионов торговых точек по всему Китаю.

Оплата через приложение оператора возможна и в других государствах. По данным цифровой экосистемы МТС, география сервиса охватывает более 10 стран, в том числе Турцию, Египет и Вьетнам.

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