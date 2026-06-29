Опасный детский батут с дефектами нашли в одном из торговых центров Тольятти

Предприниматель отреагировал на представление и устранил нарушения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти выявили опасный детский аттракцион в одном из торговых центров. На аттракционе «Батутная арена «Полетайка» были выступы и дефекты в местах крепления матов. Эти нарушения обнаружила прокуратура, когда проверяла соблюдение требований безопасности.

«Прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю, осуществляющей деятельность по организации отдыха и развлечений, представление», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Предприниматель отреагировал на представление и устранил нарушения, батут снова стал безопасным для детей.

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