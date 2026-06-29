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НовостиОбщество29 июня 2026 10:11

В Самаре усиливают профилактику экстремизма среди детей: школьников учат распознавать угрозы в интернете

В летнем лагере гимназии «Перспектива» прошел урок по противостоянию вербовке в экстремистские организации
Елена ЧЕЧЕНИНА
В Самаре усиливают профилактику экстремизма и терроризма среди детей.

В Самаре усиливают профилактику экстремизма и терроризма среди детей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре усиливают профилактику экстремизма и терроризма среди детей. Акцент делают на кибербезопасности и рисках дистанционной вербовки в соцсетях. Одно из мероприятий на днях прошло в летнем лагере гимназии «Перспектива»: ребятам 10–13 лет урок провела представительница МВД. Школьникам объяснили, как распознать угрозу и почему важно быть бдительными.

Учитель гимназии Евгения Сборнова отметила, что детей легко обмануть из за их доверчивости, а профилактику лучше проводить заранее. Учащиеся тоже оценили пользу занятия: Алиса Олейникова подчеркнула важность знаний о последствиях необдуманных действий в сети, а Елизавета Томей сделала вывод, что при контакте с незнакомцем нужно игнорировать сообщения и рассказать взрослым.

Занятия проходят в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары — их цель сформировать у детей навыки безопасного поведения и умение противостоять угрозам.

По данным профильных служб, за 2025 год число несовершеннолетних, причастных к экстремизму и терроризму, выросло вдвое, а в большинстве случаев вербовка шла через интернет. В связи с этим важно не просто рассказать детям о рисках, но и научить их применять правила безопасности на практике и сформировать устойчивую культуру безопасного поведения в цифровой среде.