В Самаре усиливают профилактику экстремизма среди детей: школьников учат распознавать угрозы в интернете

В Самаре усиливают профилактику экстремизма и терроризма среди детей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре усиливают профилактику экстремизма и терроризма среди детей. Акцент делают на кибербезопасности и рисках дистанционной вербовки в соцсетях. Одно из мероприятий на днях прошло в летнем лагере гимназии «Перспектива»: ребятам 10–13 лет урок провела представительница МВД. Школьникам объяснили, как распознать угрозу и почему важно быть бдительными.

Учитель гимназии Евгения Сборнова отметила, что детей легко обмануть из за их доверчивости, а профилактику лучше проводить заранее. Учащиеся тоже оценили пользу занятия: Алиса Олейникова подчеркнула важность знаний о последствиях необдуманных действий в сети, а Елизавета Томей сделала вывод, что при контакте с незнакомцем нужно игнорировать сообщения и рассказать взрослым.

Занятия проходят в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары — их цель сформировать у детей навыки безопасного поведения и умение противостоять угрозам.

По данным профильных служб, за 2025 год число несовершеннолетних, причастных к экстремизму и терроризму, выросло вдвое, а в большинстве случаев вербовка шла через интернет. В связи с этим важно не просто рассказать детям о рисках, но и научить их применять правила безопасности на практике и сформировать устойчивую культуру безопасного поведения в цифровой среде.