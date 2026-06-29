За первый квартал 2026 года в Самарской области нашли 14 фальшивых купюр

Чаще всего подделывают купюры номиналом по 1000 и 5000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

14 фальшивых купюр нашли в Самарской области в первом квартале 2026 года. Об этом «КП-Самара» сообщили в отделении Банка России по Самарской области. Чаще всего по-прежнему подделывают крупные купюры – номиналом по 1000 и 5000 рублей.

«Если у гражданина возникли хотя бы малейшие опасения, что ему дают поддельную банкноту, не стоит ее брать — следует попросить заменить ее или отказаться от сделки», – рассказали в ведомстве в ответ на запрос «Комсомолки».

Если у вас возникли сомнения в подлинности банкноты, которая попала вам в руки, проверить это можно в банке, где проводят операции с наличными. Не стоит пытаться расплатиться подозрительной купюрой – за это грозит уголовная ответственность! Иногда сходу не получается проверить подлинность банкноты, и тогда ее отправляют на экспертизу. Если деньги окажутся настоящими, номинал купюры перечислят вам на счет. Если же банкноа окажется фальшивой, ее передадут в полицию, но стоимость по номиналу не возместят.

Узнать, какие признаки отличают настоящие деньги, можно на сайте Банка России и в приложении «Банкноты Банка России».

Напомним, что в 2025 году число выявленных фальшивых купюр в Самарской области уменьшилось на 20%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал