Самарским школьникам рассказали, как не стать жертвой вербовщиков

Подростков в Самаре научили, как противостоять вовлечению в экстремистские организации. Фото: Shutterstock AI/Shutterstock/Fotodom

В самарской библиотеке № 15 прошла профилактическая беседа «Экстремизм - угроза обществу». По словам заведующей учреждением Татьяны Лавриненковой, в летний период дети часто остаются без пристального контроля со стороны взрослых, поэтому подобные беседы особенно актуальны. Просветительские мероприятия помогают формировать у ребят ответственное отношение к собственной безопасности.

Участниками встречи стали школьники разных возрастов. Для ребят подготовили презентацию: в доступной форме им объяснили, как действуют вербовщики и почему важно соблюдать осторожность в сети.

- Наша цель - провести разъяснительную и просветительскую работу среди молодежи, чтобы уберечь ее от вовлечения в международные террористические организации, запрещенные на территории РФ. Особое внимание на лекции уделили практическим советам: детям напомнили, что нельзя вступать в переписку с незнакомцами, отвечать на подозрительные звонки и скрывать такие случаи от родителей, - рассказал библиотекарь учреждения Андрей Дектярев.

После беседы участники поделились впечатлениями: им было полезно узнать, как действовать при звонке от незнакомца, в частности, рассказать о случившемся взрослым.

Лекция прошла в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары. Ее цель состоит в профилактике терроризма и экстремизма и в том, чтобы дать подрастающему поколению знания для противостояния этим угрозам.