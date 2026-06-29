В Самаре создали материалы для аккумуляторов нового поколения

Он совмещает анализ структуры и свойств материала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре разработали перспективные материалы для аккумуляторов нового поколения. Речь идет о проводящих материалах для натрий-, цинк- и магний-ионных батарей. По эффективности они не уступают литиевым, но стоят в десятки раз дешевле. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговых научных изданиях.

«Сотрудники разработали гибридный метод поиска перспективных соединений. Он совмещает анализ структуры и свойств материала со статическим моделированием», — говорится в сообщении.

Сначала на суперкомпьютере перебирают варианты замены атомов, находят самую выгодную перестановку, затем подтверждают расчеты опытами. Недавно они теоретически спрогнозировали и проверили новые магний- и натрий-проводящие материалы.

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