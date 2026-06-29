В Самарской области за неделю зафиксировали 72 техногенных пожара

Не стоит поджигать мусор и сухую траву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 29 июня в Самарской области произошло 72 техногенных пожара, в результате которых погиб один человек. Чаще всего возгорания случались в Самаре — 23 раза, в Тольятти — 10 раз, а также в Красноярском и Ставропольском районах — по четыре пожара в каждом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«За неделю ликвидировали два природных пожара, возникших из-за пала сухой травы. Общая площадь горения составила менее одного гектара. На водных объектах произошло два происшествия, в которых погиб один человек. Также сотрудники службы 54 раза выезжали для ликвидации последствий ДТП. Больше всего аварий произошло в Самаре — 14, в Тольятти — 9 и в Сызрани — 4», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники службы призывают жителей региона соблюдать меры безопасности. Не стоит поджигать мусор и сухую траву, оставлять включенные электроприборы без присмотра и бросать непотушенные сигареты. Для отдыха нужно выбирать только оборудованные пляжи и всегда держать детей в поле зрения, особенно во время купания.

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