Похититель людей не смог добиться перевода из колонии особого режима в Тольятти

Осужденный за разбой и похищение людей отбывает наказание в ИК-29 в Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области участнику банды разбойников не удалось добиться смягчения наказания. Он просил перевести его из колонии особого режима в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мужчина входил в банду, которая в сентябре 2016 года совершила в Самаре шесть вооруженных нападений на людей и вымогала у них деньги. Пять жертв были ради этого похищены. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, превысила 730 тысяч рублей. В 2018 году Самарский областной суд признал фигуранта виновным сразу по нескольким статьям: похищение человека, разбой, вымогательство и участие в банде.

Мужчине назначили 14 лет колонии особого режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-29 в Тольятти. Отсидев часть срока, он захотел перебраться в колонию строгого режима.

«В период отбывания наказания осужденный допускал многочисленные нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности», - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд отказал мужчине в удовлетворении ходатайства. Он продолжит отбывать наказание в колонии особого режима.

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