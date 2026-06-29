Бывшее юрлицо БК «Самара» задолжало 33 миллиона рублей по налогам

Бывшее юрлицо БК «Самара» признали банкротом в конце 2025 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной спортивный клуб «Самара» – бывшее юрлицо БК «Самара», выступающего в Единой лиге ВТБ – задолжало по налогам более 33 миллионов рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Эта сумма складывается из 25 миллионов рублей по взносам, 4,5 миллионов рублей пеней и 3,4 миллионов рублей непосредственно налогов.

Бывшее юрлицо БК «Самара» признали банкротом в конце 2025 года. Тогда общую сумму долгов организации оценивали более чем в 86 миллионов рублей. А собственные средства составляли всего 124 тысячи рублей.

При этом баскетбольный клуб «Самара» продолжает функционировать и выступать в разных турнирах России. Новое юрлицо клуба – это АНО БК «Самара».

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