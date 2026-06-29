В Тольятти мужчина избивал соседку из-за раздражения

Мужчина дважды избил соседку, потому что она его "просто раздражала". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти в суд направили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кировской области, который систематически нападал на свою соседку. Мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством.

По данным прокуратуры Автозаводского района Тольятти, конфликты происходили в два этапа:

- 3 марта: Подвыпивший мужчина ворвался в квартиру к соседке. После словесной перепалки он начал наносить женщине удары кулаком по голове. Потерпевшая не оказывала сопротивления, пытаясь защититься руками.

- 30 марта: Ночью агрессор снова пришел к двери женщины, требуя сигареты. Когда хозяйка приоткрыла дверь, мужчина толкнул ее, ворвался в помещение и начал высказывать угрозы убийством. После этого он повалил женщину на диван и не менее пяти раз ударил ее по голове мобильным телефоном.

В результате нападений женщина получила множественные ушибы мягких тканей головы и сильную головную боль. Свою вину обвиняемый признал частично. Он подтвердил факты нападений и конфликтов, пояснив мотив крайне примитивно: соседка его «просто раздражает», а алкоголь лишь усиливает это чувство.

Уголовное дело уже передано в суд. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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