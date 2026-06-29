Десять человек утонули в Самарской области с начала лета

Чаще всего трагедии случаются из‑за купания в необорудованных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала летнего сезона в Самарской области зарегистрировали 11 происшествий на воде. В результате которых погибли 10 человек, в том числе шесть детей. Только за минувшие выходные произошло два случая, в одном из них утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«27 июня на Волге в районе поселка Гранный перевернулись моторная лодка с четырьмя людьми, среди них было двое детей, и байдарка с тремя пассажирами. Всех эвакуировали на берег, пострадавших нет. А 28 июня в Отрадном из озера Осиновское очевидцы достали тело 14-летнего подростка», — рассказали в ведомстве.

Чаще всего трагедии случаются из-за купания в необорудованных местах, переутомления, переохлаждения или алкогольного опьянения. Нередко гибнут дети, оставшиеся без присмотра. Сотрудники службы призывают жителей отдыхать только на оборудованных пляжах, не оставлять детей одних, не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко. Владельцам лодок рекомендуют проверять технику, надевать жилеты и не выходить на воду при сильном ветре.

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