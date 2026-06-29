Спортсменки Самарской области победили в Суперфинале турнира ПФО по баскетболу

Девушки из Самарской области обошли команду Пермского края. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В Перми в Суперфинале Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов девушки из Самарской области завоевали «золото». Они обошли команду Пермского края.

Групповой этап прошел на открытых кортах, а плей-офф из-за дождя перенесли в зал. Всего в соревнованиях участвовали 14 команд юношей и столько же команд девушек. Все они стали победителями межвузовских отборочных турниров в своих регионах.

В мужском финале победили студенты из Марий Эл. Спортсмены из Самарской области получили также индивидуальные награды Суперфинала ПФО 3х3. В рамках мероприятия состоялось совещание по развитию спорта в регионах.

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