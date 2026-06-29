Самарцам дали алгоритм действий на случай оформления займа мошенниками

«Если был установлен самозапрет на кредиты, нужно подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники могут получить доступ к ваши персональным данным и оформить займ в микрофинансовой организации. Алгоритм действий в такую ситуации представил Вестник киберполиции.

«Если у вас был установлен самозапрет на кредиты, вы вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора», – говорится в сообщении.

Если вы не устанавливали самозапрет на кредиты. то нужно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться, в полицию – с заявлением о мошенничестве. Если уголовное дело завели, нужно передать справку об этом в МФО, чтобы они не начисляли проценты и не взыскивали долг. Если в уголовном деле отказано, придется обращаться в суд, чтобы признать договор займа недействительным.

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