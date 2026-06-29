Четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Самаре

Водитель Lada Vesta не предоставил преимущество автобусу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 29 июня в 12:20 в районе дома № 8 на улице Скляренко столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Травмы получили четыре человека, среди них ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«28-летний водитель Lada Vesta поворачивал налево с проспекта Масленникова на улицу Скляренко. Он не предоставил преимущество автобусу Lotos второго маршрута, который ехал со стороны Московского шоссе», — рассказали в ведомстве.

После столкновения в больницу доставили двух пассажиров легковушки 25 лет и 48 лет, а также двух пассажиров автобуса — мужчину 75 лет и ребенка 8 лет. Все обстоятельства аварии выясняют полицейские.

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