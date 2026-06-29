Жилой комплекс с детским садом построят в Железнодорожном районе Самары

Проект прошел детальную проработку. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

В Железнодорожном районе Самары построят современный жилой комплекс в рамках первого договора комплексного развития территории. Его уже заключили по новым правилам между инвестором и минградполитики региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Проект прошел детальную проработку и получил единогласную поддержку Градостроительного совета. Механизм КРТ в нашем регионе начал действовать, перезапущены семь ранее заключенных проектов, в работе – еще четыре новых», – написал глава региона в своем канале МАХ.

Строительство предусмотрено в границах улиц Партизанская и Песчаная. Оно пройдет в два этапа. Сначала планируется возвести большой жилой комплекс, а затем жилые дома, детский сад и благоустройство прилегающей территории.

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