Связали охранников и похитили шубы на 53 миллиона рублей: в Самаре будут судить участника банды Липова

Дело будет рассматривать Самарский областной суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд скоро рассмотрит уголовное дело в отношении участника так называемой «банды Липова». Мужчину подозревают в совершении дерзкого ограбления в 2004 году в составе банды, сообщает прокуратура Самарской области.

«Ворвавшись ночью в здание торгового центра, обвиняемый и соучастники избили двух охранников и связали их», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Бандиты похитили дорогие меховые изделия из вскрытых секций на 53 миллиона рублей. Всего они ограбили 22 предпринимателей, для преступления они использовали пистолет.

Участник ограбления долго жил в Омской области по поддельному паспорту, но в 2025 году его задержали. Дело будет рассматривать Самарский областной суд.

Других членов банды, в том числе организатора, уже осудили: они получили длительные сроки лишения свободы. Бандитов обвиняли также в убийстве двух сотрудников завода и похищении 30 миллионов рублей, в заказном убийстве предпринимателя.

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