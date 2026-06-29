Егор Ганабин переходит в «Магнитку»

Ганабин выступал за самарский клуб с 2022 года Фото: ХК ЦСК ВВС

Защитник Егор Ганабин покидает самарский ЦСК ВВС и переходит «Магнитку». В Самаре 25-летний хоккеист провел четыре сезона.

Ганабин выступал за самарский клуб с 2022 года и за это время провел за «летчиков» 198 матчей, включая шесть игр плей-офф ВХЛ, набрал 59 очков: 14 голов и 45 передач. В прошедшем сезоне защитник набрал 22 очка.

Егор Ганабин является воспитанником уфимской школы хоккея. До переезда в Самару защитник играл за пензенский «Дизель», а также за клубы из США и Венгрии. Также он провел при матча в КХЛ за «Ладу» в сентябре 2024 года.