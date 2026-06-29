Тольяттинские химики поздравили школьников и студентов с окончанием учебного года

Представители химпредприятия вручили выпускникам профильных классов и студентам корпоративные подарки / Фото: АО "ТОАЗ"

Тольяттинские химики приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию учебного года. Они посетили подшефные школы и химико-технологический колледж. Молодым людям вручили корпоративные подарки.

Компания реализует сквозную долгосрочную профориентационную программу «Школа – ссуз/вуз – предприятие». Цель – интеграция талантливой молодежи в производственные процессы на всех этапах обучения.

«Наша программа позволяет нам замечать талантливых ребят со школьной скамьи, вести их через систему среднего и высшего образования и приводить на производство адаптированными и подготовленными. Сегодня мы не просто поздравляем выпускников с окончанием учебы, а открываем для них реальные карьерные перспективы», - сказал заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

Сотрудники HR-службы предприятия примут участие и в других праздничных мероприятиях. В частности, они посетят городскую церемонию «Золотые кадры». На ней будут отмечать студентов Тольятти за выдающиеся успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности.

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