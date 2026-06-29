В Самарской области ищут 82-летнюю жительницу села Красный Яр

Проверяют медицинские, социальные и религиозные организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области разыскивают 82-летнюю жительницу села Красный Яр. Она ушла из дачного массива в Красноярском районе 28 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Пасконова Вера вышла из СНТ «Сокские Просторы» примерно в 9 утра. Полицейские осмотрели место проживания, опросили очевидцев и изъяли документы. Ориентировку передали волонтерам и правоохранителям. Также проверяют медицинские, социальные и религиозные организации», — рассказали в ведомстве.

Женщине на вид 75-80 лет, среднего роста, худощавая, волосы седые, глаза серые. Была одета в черные штаны, резиновые галоши, желтый джемпер и коричневый жилет. Документов при себе нет.

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просят звонить по телефонам: 8 930 697 54 85 или 112, конфиденциальность гарантируется.

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