Самара заняла 64 место в рейтинге городов России по вводу жилья

Ввод на одного человека составил 0,521 кв. м общей площади. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самара оказалась ниже середины в рейтинге российских регионов по объему ввода жилья по итогам 2025 года. Она заняла 64 место. Всего в нем представлено 100 городов. Об этом сообщают РИА Новости.

Объем введенного в 2025 году жилья в областном центре достиг 603 тысячи кв. м. Ввод на одного человека составил 0,521 кв. м общей площади. Изменение объема введенного жилья -2,1%. А обеспеченность населения жильем – 32,4 кв. м на человека.

Возглавляет топ Кызыл. Следом за ним в тройке лидеров идут Краснодар и Тюмень. А на последних строчках расположены Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Мурманск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал