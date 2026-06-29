40 тонн абрикосов из Узбекистана проверили в Самаре

С начала года проконтролировали около 8 тысяч тонн Фото: управлении Россельхознадзора по Самарской области

В Самаре проверили крупную партию абрикосов из Узбекистана. За июнь через склад временного хранения фитосанитарный контроль прошло более 40 тонн фруктов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

«Сотрудники служб проверили документы, осмотрели транспорт и саму продукцию. Все испытания абрикосы прошли успешно, после чего оформили акты фитосанитарного контроля и разрешили выпуск продукции в продажу», — рассказали в ведомстве.

Всего с начала 2026 года в Самарской области проконтролировали около 8 тысяч тонн продукции из Узбекистана. В их числе 5,3 тысячи тонн репчатого лука, 1,7 тысячи тонн капусты, 267 тонн арбузов, 188 тонн сушеного винограда и 185 тонн чернослива.

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