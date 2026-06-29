Губернатор Самарской области поучаствовал в совещании по ситуации с топливом

На совещании речь шла об обеспечении российских регионов нефтепродуктами. Фото: пресс-служба правительства РФ

В понедельник, 29 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится в Москве с рабочей командировкой. Там он поучаствовал в совещании по ситуации на топливном рынке. Его провел зампред правительства Александр Новак. Сейчас в регионе действуют временные лимиты на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС.

«Мера вынужденная, но необходимая. Ситуация постепенно выравнивается, очереди на заправках сократились. Сейчас мы видим завышенные цены на отдельных точках, но и здесь в скором времени ожидаем позитивных изменений», – сказал глава региона.

На совещании речь шла об обеспечении российских регионов нефтепродуктами и предложениях по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Представители отраслевых рассказали о ходе поставок.

Вице-премьер попросил регионы уделить внимание повышению эффективности использования топливных ресурсов. Также по словам Новака, необходимо выстроить взвешенный подход к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях.

Регионы должны продолжить мониторинг ценовой ситуации на топливо, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек. Вопрос поставок находится на личном контроле президента России.

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