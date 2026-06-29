В Самаре осужденный за убийство двух человек просился на свободу из-за болезни

Врачебная комиссия проверила мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина, убивший двух человек и получивший почти 20 лет колонии, просил Куйбышевский районный суд Самары отпустить его досрочно по состоянию здоровья. Однако, врачи сказали, что он здоров, а в колонии у него накопилось 32 взыскания. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Он заявил, что за проведенное время в колонии у него появились заболевания, которые не позволяют сидеть в тюрьме», — говорится в сообщении.

Врачебная комиссия проверила его и установила, что заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, у мужчины нет. Кроме того, суд изучил поведение мужчины за 13 лет, проведенных в колонии и у него оказалось 32 непогашенных взыскания. В итоге в освобождении отказали.

В 2012 году Ульяновский областной суд назначил мужчине 19 лет 10 месяцев лишения свободы за убийство двух человек, кражу и умышленное уничтожение имущества.

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