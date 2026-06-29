Самарский врач-офтальмолог Елена Калачева ушла из жизни

Она работала врачом-офтальмологом и офтальмохирургом Фото: минздрав Самарской области

В Самаре на 62 году жизни скончалась врач-офтальмолог высшей категории Елена Калачева. Женщина посвятила больнице имени Ерошевского более 20 лет. Об этом сообщили в минздраве Самарской области.

«Она работала врачом-офтальмологом и офтальмохирургом. За годы практики помогла сотням пациентов вернуть зрение и качество жизни», — говорится в сообщении.

Коллеги запомнили ее как профессионала высочайшего уровня, мастера хирургии. Отмечают, что на нее можно было положиться в любой ситуации — с пациентами, в коллегиальных вопросах, в трудные минуты. Ее ценили за доброту, чуткость и отзывчивость. Прощание состоится 30 июня в 11:00 в Самаре на улице Ленинской, 151.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Елены Калачевой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал