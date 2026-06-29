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НовостиОбщество29 июня 2026 14:55

В Самаре офис теплоэнергетической компании начнет принимать юрлица с 1 июля

В Самаре офис теплоэнергетической компании на Буянова расширяет функционал, а офис на Маяковского закроется
Лилия ФИНК
Для клиентов – юридических лиц также доступны онлайн-сервисы

Для клиентов – юридических лиц также доступны онлайн-сервисы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Самаре центр обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» на улице Буянова, 131 начнет прием юридических лиц. Офис на улице Маяковского, 15 с этой даты прекратит работу.

«Центр на Буянова, 131 один из самых удобных по планировке, расположению и транспортной доступности. В помещении работают восемь окон для консультаций», – говорится в сообщении.

Новый офис будет работать с понедельника по четверг с 08:00 до 18:00, а в пятницу с 08:00 до 17:00. Суббота и воскресенье – выходные. Представители организаций и собственники нежилых помещений смогут оперативно решать вопросы с начислениями, учетом тепловой энергии и задолженностью.

Для клиентов – юридических лиц также доступны онлайн-сервисы, в частности личный кабинет. Там можно круглосуточно решать вопросы без визита в офис.

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