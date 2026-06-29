В Самаре приостановили движение транспорта из-за ракетной опасности 29 июня

Жителей просят сохранять спокойствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта из-за ракетной опасности. Метро продолжает работу, вход для укрытия свободный. Ограничения ввели из-за ракетной опасности, сообщил в своем канале в МАХ глава Самары Иван Носков.

«Жителей просят сохранять спокойствие и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении.

Если угрозу объявили во время нахождения в общественном транспорте, нужно следовать указаниям водителя. Он должен довезти жителей до ближайшей остановки, где есть безопасные места, например подвальные помещения зданий, подземные паркинги, пешеходные переходы и метро. После этого нужно не мешая другим пассажирам покинуть салон и идти в безопасное место.

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