Режим «Ковер» ввели в Самарской области 29 июня

Аэропорт возобновит работу после снятия ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАКС.

«В аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

После объявления ракетной опасности в аэропорту провели организованную эвакуацию пассажиров и персонала. Сотрудники находятся с людьми и готовы оказать необходимую помощь. Аэропорт возобновит работу после снятия ограничений. Пассажиров просят следить за информацией на сайте Курумоча и в официальном канале аэропорта.

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