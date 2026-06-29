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НовостиПроисшествия29 июня 2026 17:18

В Самарской области легковушка выехала на пути перед приближающимся поездом

ДТП произошло в Самарской области на переезде между станциями Царевщина и Курумоч
Елизавета ЖИРНОВА
После аварии пригородный поезд продолжил движение

После аварии пригородный поезд продолжил движение

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на железнодорожном переезде между станциями Царевщина и Курумоч в 15:08 произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом № 7119 Самара – Тольятти. Об этом сообщила Куйбышевская ЖД.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

После аварии пригородный поезд продолжил движение с отставанием от графика на 5 минут. На движение других составов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

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