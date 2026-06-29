В Сызрани нашли нарушения у охранных предприятий на объектах железной дороги

На объектах не было должностных инструкций и личных карточек охранников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани надзорное ведомство выявило нарушения в работе двух частных организациях, которые охраняли объекты Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

«Охранные предприятия нарушили требования закона о лицензировании. Они своевременно не уведомили контролирующие органы о начале оказания услуг. Также на объектах не было должностных инструкций и личных карточек охранников, не велся учет спецсредств», — говорится в сообщении.

По материалам проверки Арбитражный суд Самарской области и Управление Росгвардии привлекли организации и их руководителей к административной ответственности. Им назначили штрафы на сумму 10 тысяч рублей и вынесли предупреждения. По требованию Сызранского транспортного прокурора все выявленные нарушения устранили.

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