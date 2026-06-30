В Самарской области произошло боковое столкновение двух «Лад»

Сотрудники служб отключили аккумуляторы машин Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 29 июня в 16:22 в поселке Безенчук столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Приора». Произошло боковое столкновение автомобилей. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали пожарные спасатели ПСО 44, сотрудники Госавтоинспекции и медики», - говорится в сообщении.

В аварии на улице Центральная пострадала женщина за рулем «Гранты». Ее госпитализировали в Чапаевскую городскую больницу. Сотрудники служб отключили аккумуляторы машин, стабилизировали транспортные средства и собрали данные о происшествии.

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