Огонь охватил дом, гараж и хозпостройку в Самарской области 29 июня

Погибших и пострадавших нет Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 29 июня в 08:11 загорелся дом, гараж и кровля в СНТ «Металлург». Площадь пожара в сельском поселении Подстепки Ставропольского района составила 60 кв. метров, позже огонь перекинулся на соседний участок — на хозяйственную постройку площадью 20 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали огнеборцы ПСО № 30 противопожарной службы Самарской области», — говорится в сообщении.

Пожару присвоили ранг 1 БИС. Локализовать возгорание удалось в 08:47, открытое горение ликвидировали в 09:19. В тушении задействовали 6 единиц техники и 25 человек, подали 4 ствола «Б» и создали 2 звена газодымозащитной службы.

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