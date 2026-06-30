Школьникам Самары рассказали, как вести себя при теракте

Ребятам рассказали о терроризме, методах вербовки и способах противодействия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре для детей, отдыхающих в летних лагерях, проводят уроки безопасности «Мир без террора». Первыми занятие прошли ученики младших классов. Вместо лекции - мультфильмы, брошюры и диалог. Сотрудники филиала №9 МБУК «СМИБС» поговорили с детьми о терроризме на доступном им языке.

«Думали, что будет все серьезно, детям станет скучно, - признается библиотекарь Алевтина Лемешева. - Мы ошиблись. Все прошло отлично. Такие мероприятия нужны, они познавательны. Дети должны быть бдительны и не думать, что их это не коснется».

Ребятам рассказали об идеологии терроризма, методах вербовки и способах противодействия. Особое внимание уделили реальным трагедиям, в том числе теракту в Беслане 1 сентября 2004 года.

«Терроризма бояться не надо, - подчеркнула сотрудник библиотеки Елена Нуждова. -Террористов бояться не надо. Надо быть бдительным, внимательным во всех общественных местах: на улицах, на остановках, в школе - везде».

Во время урока дети задавали вопросы, участвовали в обсуждении алгоритмов действий при обнаружении подозрительных предметов и в других экстренных ситуациях.

«Нам рассказали о терроре, что это такое, что могут делать террористы и как себя вести в этот момент, - отметила ученица школы №163 Екатерина Шабалина. - Мне очень понравилось, потому что говорили важную информацию на данный момент для жизни».

Уроки проводятся в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары. Цель занятий - профилактика терроризма и экстремизма, обучение детей правилам безопасности в игровой форме без излишней тревожности. В долгосрочной перспективе такие лекции способствуют воспитанию ответственного и бдительного поколения, способного вносить вклад в обеспечение общественной безопасности.