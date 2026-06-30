Хореограф из Самары оформила кредит и отдала мошенникам 450 тысяч рублей

Она осталась с долговыми обязательствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 22-летняя девушка стала жертвой мошенников и лишилась более 450 тысяч рублей. Она взяла кредит и перевела деньги на «безопасный» счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Неизвестный позвонил девушке и представился сотрудником банка. Он сказал, что нужно срочно перевыпустить счет из-за подозрительной активности. Звонивший говорил уверенно, ссылался на внутренние процедуры и настаивал на немедленных действиях», – говорится в сообщении.

Мошенник убедил жительницу Самары продиктовать код из СМС, оформить кредит и перевести деньги. Девушка знала о таких схемах из СМИ, но поверила аферисту. Осознав обман, хореограф обратилась в полицию. Она предоставила номера телефонов, скриншоты и выписки, заведено уголовное дело.

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