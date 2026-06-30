Более половины жителей Самары регулярно работают сверхурочно

Зарплата тоже влияет на сверхурочные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 54% работающих жителей регулярно остаются на работе сверхурочно, и только 30% горожан укладывается в трудовой график. Данные опубликовал сервис SuperJob.

«Чаще всего перерабатывают курьеры, водители и сотрудники складов. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели», – рассказали аналитики сервиса.

Почти каждый пятый респондент заявил, что перерабатывает на 11–25% больше нормы. В среднем сверхурочные увеличивают рабочее время на 26% в месяц. Среди самарцев до 35 лет о переработках рассказали 57%, а среди тех, кто старше 45 лет 49%.

Зарплата тоже влияет на сверхурочные. Из тех, кто получает до 100 тысяч рублей, перерабатывают 50%. А среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей таких уже 62%. Меньше всего сверхурочных часов у операторов колцентров, программистов, секретарей и дизайнеров.

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