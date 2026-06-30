Подготовка пляжей к купальному сезону в Самаре вышла на финишную прямую

К приему отдыхающих в Самаре на 100% готовы шесть пляжей из девяти. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, как продвигается подготовка пляжей Самары к купальному сезону. По данным городской администрации, работы вышли на финишную прямую.

«На сегодняшний день выполнен огромный объем работ: на все пляжи города завезли свежий песок, проведена его планировка. К приему отдыхающих на 100% готовы пляжи на 1, 2 и 4 очередях набережной, в Загородном парке, на улице Советской Армии и в Красноглинском районе», - сообщили в мэрии Самары 29 июня.

Обустройство остальных пляжей близится к завершению. Места отдыха у воды уже оснастили 1 233 единицами пляжного оборудования. Самарцев просят не мешать рабочим и спецтехнике в зонах монтажа, а также бережнее относиться к пляжному оборудованию и соблюдать чистоту.

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