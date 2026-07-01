Превышение скорости – не формальность, а один из ключевых факторов, напрямую влияющих на тяжесть последствий любого ДТП. Фото: Bilanol/Shutterstock/Fotodom

Превышение скорости – не формальность, а один из ключевых факторов, напрямую влияющих на тяжесть последствий любого ДТП. Ограничения закладываются еще на стадии проектирования дорог и зависят от конкретного участка: освещенности, интенсивности движения, наличия потенциальных помех — пешеходов, перекрестков, школ.

В населенных пунктах действует общий лимит – 60 км/ч. В жилых зонах, у школ, на парковках и во дворах – 20 км/ч. За городом на автомагистралях разрешено разгоняться до 110 км/ч, на остальных загородных трассах – не быстрее 90 км/ч.

Скорость – не просто цифра: почему важно соблюдать ограничения

Однако статистика и физика неумолимы. Исследования показывают: превышение всего на 5 км/ч в городе и на 10 км/ч на трассе удваивает риск попасть в аварию. Особенно страшно другое: в ДТП, где была превышена скорость, погибает каждый десятый ребенок.

Не спешите. Сэкономленные минуты никогда не стоят чужой жизни.