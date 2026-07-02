По данным Госавтоинспекции, нарушения при обгоне входят в тройку основных причин аварийных ситуаций на дороге. Фото: ru.freepik.com/author/azerbaijan-stockers.

Даже незначительная ошибка за рулем может привести к серьезным последствиям. По данным Госавтоинспекции, нарушения при обгоне входят в тройку основных причин аварийных ситуаций на дороге.

Особая опасность возникает при обгоне с выездом на встречную полосу. Лобовое столкновение — один из самых смертоносных видов ДТП. Чтобы избежать трагедии, важно неукоснительно соблюдать правила безопасного обгона.

«Успею» — главная ошибка: как обгонять без смертельного риска

Водителям рекомендуют помогать другим участникам движения: не провоцировать, не ускоряться, а по возможности прижиматься к обочине и уступать дорогу. Если впереди заметна опасность, лучше предупредить остальных, включив левый указатель поворота.

Сам обгон должен быть быстрым. Идеальный маневр длится не более трех секунд. Ускоряться лучше еще до выезда на встречку, находясь на своей полосе. Категорически не стоит обгонять того, кто сам выполняет обгон, — особенно если у машины тонированные стекла или крупные габариты. Не пытайтесь обогнать колонну из нескольких транспортных средств.

Также важно следить за знаками — не только стационарными (ограничение скорости, запрет обгона), но и сигналами, которые подают другие водители. Сигнал правого поворотника говорит: «Обгон безопасен». Левого — риск слишком велик. Будьте внимательны, не рискуйте чужими жизнями.