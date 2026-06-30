В Сызрани водитель иномарки не уступил дорогу «ВАЗ-21102» на главной улице

Водитель не уступил дорогу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани 29 июня утром 23-летний водитель Honda Fit Hybrid спровоцировал аварию. В 08:20 он выезжал с прилегающей территории у дома №10 на улице Урицкого и не уступил дорогу «ВАЗ-21102» под управлением 20-летней девушки. Та двигалась по главной дороге, по улице Набережная в сторону улицы Монастырская. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«После столкновения 35-летний пассажир Honda Fit Hybrid и подросток 13 лет были доставлены в больницу», – рассказали в ведомстве.

Водитель иномарки нарушил правила при выезде с прилегающей территории. Автомобили получили механические повреждения. Сотрудники службы проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

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