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НовостиОбщество30 июня 2026 8:00

Пенсионерке из Самарской области вернули похищенные мошенниками 760 тысяч рублей

Прокуратура добилась через суд восстановления прав пенсионерки из Самарской области, пострадавшей от рук мошенников
Анастасия ФИЛАТОВА
Мошенники убедили пенсионерку, что она переводит деньги на "безопасные" счета.

Мошенники убедили пенсионерку, что она переводит деньги на "безопасные" счета.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области пенсионерке вернут деньги, похищенные мошенниками. В общей сложности она отдала аферистам 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, пожилая женщина попалась на крючок мошенников весной 2025 года. Они убедили ее перевести свои сбережения на «безопасные» расчетные счета. В результате она отдала аферистам 2 млн 525 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители установили личности владельцев трех банковских счетов, на которые ушли деньги пенсионерки. Ими оказались жители Челябинской области и уроженец Башкирии.

Прокуратура направила в суд иски о взыскании с дропперов необоснованного обогащения. Они были удовлетворены. Часть суммы – 760 тысяч рублей – пенсионерке уже вернули.

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