Пенсионерке из Самарской области вернули похищенные мошенниками 760 тысяч рублей

Мошенники убедили пенсионерку, что она переводит деньги на "безопасные" счета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области пенсионерке вернут деньги, похищенные мошенниками. В общей сложности она отдала аферистам 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, пожилая женщина попалась на крючок мошенников весной 2025 года. Они убедили ее перевести свои сбережения на «безопасные» расчетные счета. В результате она отдала аферистам 2 млн 525 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители установили личности владельцев трех банковских счетов, на которые ушли деньги пенсионерки. Ими оказались жители Челябинской области и уроженец Башкирии.

Прокуратура направила в суд иски о взыскании с дропперов необоснованного обогащения. Они были удовлетворены. Часть суммы – 760 тысяч рублей – пенсионерке уже вернули.

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