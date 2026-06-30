Шесть теплоисточников начали готовить к зиме в Самаре

Уже отремонтированы 5 энергокотлов и 3 турбоагрегата Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала подготовка шести ключевых теплоисточников к новому отопительному сезону. В списке – Самарская ТЭЦ, Безымянская отопительная котельная, Самарская ГРЭС, Привокзальная и Центральная отопительные котельные, а также водогрейная котельная 116 км. Об этом сообщила администрация города.

«В период подготовки планируют отремонтировать 12 энергетических котлов общей производительностью 4 390 тонн пара в час и 8 турбин общей мощностью 639,4 МВт», – говорится в сообщении.

На сегодня уже отремонтированы 5 энергокотлов и 3 турбоагрегата. Еще 3 котла и 4 турбины находятся в ремонте, в то числе и на Самарской ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и электроэнергией больше половины областной столицы.

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