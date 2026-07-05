Вождение в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

Вождение в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Госавтоинспекторы предупреждают: нетрезвый водитель теряет контроль над машиной и неадекватно оценивает дорожную обстановку.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание — административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но штраф — не предел. При повторном нарушении или отягчающих обстоятельствах водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Размер штрафа увеличится до 300–500 тысяч рублей, возможно лишение свободы до двух лет.

Алкоголь и автомобиль несовместимы: водителям не стоит садиться за руль в состоянии опьянения

Если же пьяный водитель стал виновником ДТП, повлекшего смерть человека, наказание возрастает до 12 лет лишения свободы. При гибели двух и более человек — до 15 лет. ГИБДД призывает водителей быть ответственными и помнить: нетрезвый за рулем — потенциальный преступник. Пьяный водитель представляет огромную угрозу для всех участников движения: пешеходов, пассажиров и других водителей.