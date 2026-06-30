Вылет рейса из Самары в Сочи задержали на восемь часов 30 июня

Ранним утром 30 июня в аэропорту Курумоч вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета в Сочи. Рейс был запланирован на 14:50 30 июня, но его перенесли на 23:30. То есть на 8 часов 40 минут. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Курумоч.

О причинах переноса рейса Самара – Сочи пока точно неизвестно. Вместе с ним задержали еще два рейса. Оба самолета должны вылететь в Москву. Один рейс перенесли с 11:15 на 15:00, второй – с 18:00 до 19:00.

Напомним, ранним утром 30 июня в Самарской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Она действовала около четырех часов. В это время аэропорт Курумоч не принимал и не выпускал самолеты. Аналогичные ограничения сегодня вводили и в воздушной гавани Сочи.

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