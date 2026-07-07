Особую тревогу вызывают несовершеннолетние водители – без опыта и зрелости в принятии быстрых решений. Фото: Alex PakhoMovie/Shutterstock/Fotodom

Вождение без прав – это сознательный риск, который водитель создает для себя и всех участников дорожного движения. Управлять автомобилем может лишь тот, кто прошел обучение, сдал экзамены и получил права соответствующей категории.

Водитель без удостоверения не обладает знаниями и навыками безопасного вождения. Особую тревогу вызывают несовершеннолетние водители – без опыта и зрелости в принятии быстрых решений. Каждый месяц по всей стране инспекторы задерживают более ста подростков за рулем.

Машина – не игрушка: почему нельзя садиться за руль без водительских прав

За вождение без прав гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а за управление транспортом после лишения – штраф до 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Если нарушитель продолжает садиться за руль без прав, наступает уголовная ответственность: штраф до 250 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы до двух лет.

Госавтоинспекция призывает граждан быть ответственными и не допускать к управлению транспортными средствами лиц без прав. Помните: безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.