Самарец получил 13 лет колонии за шпионаж и экстремизм

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: УФСБ России по Самарской области

В Самарской области вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в государственной измене и участии в экстремистской организации. Мужчина по заданию иностранного представителя собирал и передавал данные о передвижении военной техники по региону, а также сведения о железнодорожном транспортном узле. Об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области.

«Самарский областной суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Также назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев со штрафом в 100 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

В ходе расследования следователи установили, что мужчина неоднократно выполнял задания от иностранной организации. Приговор суда уже вступил в законную силу.

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