В Самарской области более 2 тысяч человек из зарубежья переселили в Россию

Полицейские оперативно рассмотрели заявления. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области более двух тысяч соотечественников из зарубежных стран переселили в Россию. Так, вернуться в Россию путем репатриации решила семья Антонины Багаевой. Они прибыли из Казахстана. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Причиной переселения для них стали в том числе языковые, культурные барьеры и экономические факторы. Таким образом, женщина и члены её семьи заявили вновь обрести связь с исторической родиной. », – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно рассмотрели заявления и приняли положительные решения. Члены семьи получили свидетельства участников государственной программы. После этого им разъяснили порядок предоставления госгарантий, соцподдержки и приобретения гражданства РФ.

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