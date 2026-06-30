Самарским школьникам показали, как распознать вербовщика в соцсетях

Эксперты уверены: дети и подростки - наиболее уязвимая категория в социальных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжаются профилактические занятия по противодействию терроризму и экстремизму для школьников. На этот раз урок прошел в летнем лагере при школе №26. В гости к ребятам приехали представители правоохранительных органов. На конкретных примерах они разобрали, как не стать жертвой вербовщиков в интернете.

Дети и подростки - наиболее уязвимая категория в социальных сетях. Они быстро осваивают цифровые технологии, но уровень их информационной безопасности зачастую недостаточен. Многие становятся жертвами манипуляций, не осознавая последствий своих поступков.

«Когда к нам приезжают сотрудники полиции или иные органы, которые уже другими словами рассказывают реальные ситуации из жизни, ребята видят, что происходит на практике, - поделилась начальник лагеря Алена Харитонова. - Понимают, что нужно хранить в безопасности свою личную информацию, информацию о своих родных и близких».

Занятие построили в формате живого диалога - с просмотром тематических видеороликов и последующим обсуждением. Организаторы уверены: для такого возраста важнее не сухие правила, а вовлеченность. Когда школьники сами разбирают примеры и задают вопросы, информация усваивается гораздо глубже.

«Формат был интересный, потому что были и лекции, и вопросы, - поделилась впечатлениями ученица 8 класса Варвара Байбик. - Ведущая слушала мнение участников, подсказывала, и плюсом были интересные видео».

Для Анастасии Пениной урок оказался очень полезным. Она считает, что сейчас дети большую часть времени проводят в телефоне, и это опасно - в первую очередь для них самих и для их родителей.

Такие мероприятия стараются проводить как можно чаще, охватывая не только учебный период, но и время летнего лагеря. По словам организаторов, чем больше дети будут слышать эту информацию от разных спикеров, тем меньше страха у них останется обратиться за помощью к взрослым в действительно опасной ситуации. А значит, и риск стать жертвой мошенников или вербовщиков будет значительно ниже.

Занятия проводятся в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары. Они направлены на профилактику терроризма и экстремизма и позволяют получить необходимые знания, чтобы противостоять этим антисоциальным явлениям.