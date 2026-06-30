В Тольятти завели уголовное дело из-за долга по зарплате в 300 тысяч рублей

Провели проверку после жалобы работника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти завели уголовное дело против директора коммерческой организации, которая торгует плодовыми культурами. Он почти год не платил зарплату своему менеджеру, и долг перевалил за 300 тысяч рублей, об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«В период с октября 2025 года по настоящее время менеджеру по продажам не выплачивали заработную плату», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуроры провели проверку после жалобы самого работника. Кроме уголовного дела, работодателю внесли представление об устранении нарушений, а также на организацию завели административное дело. Устранение нарушений остается на контроле у прокуратуры.

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