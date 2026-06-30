В Чапаевске 79-летний водитель «Приоры» погиб после ДТП с иномаркой 30 июня

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
Во вторник, 30 июня, в 08:00 в Самарской области произошло ДТП, в котором один человек погиб. В Чапаевске 79-летний водитель автомобиля Lada Priora врезался в Mitsubishi Lancer. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Пожилой мужчина ехал по улице Калинина. Возле дома № 13, выезжая с прилегающей территории, он не предоставил преимущества в движении другой машине», – рассказали в пресс-службе.
В это время по улице Вокзальной в сторону улицы Строительной двигался 26-летний парень на иномарке. В результате транспортные средства столкнулись. К сожалению, водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия.
О пострадавших ничего не сообщается. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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