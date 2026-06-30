В России появился накопительный инструмент для молодежи

В России растет интерес молодежи к накоплениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодым людям от 14 до 25 лет стал доступен новый инструмент для сбережений. Как рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, в стране растет интерес молодой аудитории к накоплениям, с этим связан тренд на разработку специализированных продуктов.

По данным исследований, в 2025 году сбережения формировали более половины молодых россиян. Доля бюджета, которую они направляют на эти цели, постоянно растет. Наиболее популярным инструментом для накоплений остаются банковские депозиты. Чаще всего молодежь копит на собственное жилье, автомобиль, образование или формирует финансовую подушку безопасности.

На накопительных счетах в ВТБ клиенты в возрасте 14-25 лет хранят более 60 млрд рублей. Средний чек в этом сегменте, по данным банка, вырос с конца 2025 года на 11% и составил 75 тысяч рублей.

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