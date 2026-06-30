Гендиректор «Сочи» пообещал закрыть долг перед «Крыльями Советов»

Южане должны перевести самарцам 100 миллионов рублей. Фото: "Крылья Советов"

ФК «Сочи» погасит задолженность перед самарскими «Крыльями Советов» до 16 июля. Об этом в интервью Sport24 рассказал генеральный директор южан Сергей Новиков.

«У нас есть время для погашения задолженности по трансферу Солдатенкова до 16 июля. Конечно, мы планируем это сделать. Никогда не стоит спешить платить. У нас есть обозначенный срок, мы вовремя погасим задолженность», - заявил Новиков.

Напомним, недавно РФС наложил на «Сочи» трансферный бан в связи с задолженностью перед «Крыльями Советов» после перехода Александра Солдатенкова. По данным СМИ, южане должны перевести самарцам 100 миллионов рублей.